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Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
фото: politico.eu

Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені глави держави

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії «діячі». Єрмака називають «зеленим кардиналом» України. Про це пише Politico.

Як зазначається, Єрмак став четвертим у списку «діячів» за версією Politico. Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

 «Андрія Єрмака в деяких колах називають «зеленим кардиналом» Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова «зелений», а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі... Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна.

Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника)», – йдеться у повідомленні.

Ймовірним, найбільшим досягненням Єрмака називають «залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії» в серпні минулого року.

Інший проєкт Єрмака: розширення – і посилення – антиросійських санкцій як співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.

У виданні зазначають, що у 2024 році, Зеленський може зіткнутися з перевиборчою кампанією в середині війни, а «перспектива тривалого вторгнення підриває суспільну мораль всередині країни», тому Єрмак буде «ще більш важливим як посередник президента – і його амортизатор».

«У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими».

До відома, що Politico щороку публікує власний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Окрім найвпливовішої людини на континенті, список розділений на три категорії – «діячі», «руйнівники» та «мрійники».

Нагадаємо, що раніше Єрмак порівняв війну з РФ зі стометрівкою. За його оцінками, Україна вже здолала 70 м, залишилося ще 30 м, але вони найтяжчі. 

Теги: рейтинг Україна Еммануель Макрон президент Андрій Єрмак Офіс президента

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