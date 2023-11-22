Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
«Підвищення тарифів призведе до прискорення інфляції, а скорочення валютних надходжень приведе до подальшої девальвації гривні і додатковому тиску на показник інфляції»
фото: glavcom

«Підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення скоротять посівні площі під урожай 2024 року»

Українська зернова асоціація стурбована намірами державного монополіста АТ «Укрзалізниця» підвищити на 20% тарифи на вантажні залізничні перевезення наступного року, а також штучним підвищенням вартості на використання вантажних вагонів. Про це йдеться в офіційній заяві Асоціації. 

«Такі кроки призведуть до здорожчання логістики для аграріїв, яка вже зараз з’їдає левову частку експортної ціни зерна і робить його вирощування збитковим. В умовах, коли експорт зернових та олійних значно обмежений через війну і дорогу логістику (високі тарифи на фрахт суден і страхування через ризики війни), аграрії цього року фактично продовжують працювати в збиток», – наголошують у Асоціації.

За оцінками фахівців, втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів перевищують $25 млрд. При цьому втрати від недоотриманого врожаю агрокультур оцінюються у понад $10 млрд. Водночас, внаслідок військової агресії російської федерації, Україна втратила близько 25-30% посівних площ, що вже призвело до суттєвого зниження виробництва зерна.

«Підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення та здорожчання вартості використання вагонів заведе аграріїв у ще більші збитки і вони скоротять посівні площі під урожай 2024 року. В умовах, коли експорт зернових та олійних є одним із основних джерел валютних надходжень до країни, скорочення посівних площ під цими культурами автоматично означає падіння експорту і валютної виручки. Скорочення виробництва, а відтак і експорту зернових та олійних, призведе до падіння і вантажних перевезень «Укрзалізниці» та її доходів. Таким чином, зростання тарифів призведе до негативного результату для самої «Укрзалізниці», – підкреслили в УЗА.

В умовах війни, а також загрози скорочення фінансової допомоги для бюджету України зі сторони партнерів, це матиме катастрофічні наслідки для всієї економіки.

«Підвищення тарифів призведе до прискорення інфляції, а скорочення валютних надходжень приведе до подальшої девальвації гривні і додатковому тиску на показник інфляції. В результаті, вся економіка і споживачі України постраждають від рішення АТ «Укрзалізниця» підвищити тарифи на вантажні перевезення. УЗА закликає уряд та АТ «Укрзалізниця» до діалогу з бізнесом та пошуку взаємоприйнятних рішень», – резюмували в Асоціації.

Теги: економіка тарифи експорт Укрзалізниця аграрії Україна урожай перевезення страхування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ожеледиця очікується майже по всій країні, окрім півдня
Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки
22 листопада, 10:34
Українці повинні відчути, що вони з владою дійсно в одному човні, що вони перемагають або страждають разом
Критичний момент війни
21 листопада, 16:30
Бельгія безоплатно допомагає у лікуванні українських військових
Як Бельгія допомагає Україні: дипломатка Аношина розповіла про ключові напрямки
20 листопада, 08:21
Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами
Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна
14 листопада, 17:29
Нашу перемогу потрібно сприймати не як розгром ненависної імперії, а як чудо захищеної можливості бути собою
Як ми уявляємо українську Перемогу?
11 листопада, 19:18
Румунія готує необхідну інфраструктуру для навчання українських пілотів на літаках F-16
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
8 листопада, 04:10
Власники зруйнованого житла зможуть отримати сертифікати на покупку нового
Компенсація за зруйноване житло та жіночі купе: що зміниться з 1 листопада
1 листопада, 05:00
Швейцарці вимушені звикати до економії
Жителям Швейцарії доведеться суттєво зменшити витрати: озвучено причину
25 жовтня, 15:41
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
25 жовтня, 10:57

Бізнес

Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава «Укренерго» пояснив, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію для покриття дефіциту
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7272
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua