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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
РФ підняла в повітря винищувач
фото: glavcom.ua

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою

О 12:40 в усій Україні оголошено повітряну тривогу. Канали моніторингу повідомляють про зліт ворожого МіГ-31К з аеропорту «Саваслейка».

Цей винищувач є носієм надзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на момент публікації:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 619-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога Україна небезпека

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