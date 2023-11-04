В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою

О 12:40 в усій Україні оголошено повітряну тривогу. Канали моніторингу повідомляють про зліт ворожого МіГ-31К з аеропорту «Саваслейка».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей винищувач є носієм надзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мапа тривог станом на момент публікації:

Нагадаємо, триває 619-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.