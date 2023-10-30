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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Де наше лобі у США?

glavcom.ua
Байден та Зеленський активно спілкуються про підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Хто найбільш впливові люди для американських політиків, в першу чергу, республіканців?

Регулярно повторюю, що вже з початку цього року емоційний підхід до взаємодії з нашими союзниками вичерпався. І вже не буде так, що президент Зеленський прибуває до якоїсь країни, йому надають найавторитетнішу трибуну, всі аплодують стоячи і охоче обговорюють допомогу незламній Україні.

Підхід треба міняти. Трибуни, сцени, мільйонні трансляції в минулому.

Знаєте, хто найбільш впливові люди для американських політиків, в першу чергу, республіканців? Юристи, лікарі, священники. Це саме ті люди, які знають про своїх клієнтів найпотаємніше, і чия точка зору важить дуже багато.

У нас є казна скільки юридичних і медичних громадських організацій з виходом на США. Є відповідні контакти між нашою та американською релігійними спільнотами. Тому треба терміново організувати, щоб наші лікарі почати активно інформувати своїх колег зі Сполучених Штатів про про ті звірства, які чинять загарбники проти мирного населення. Саме професійна інформація – кількість поранень, їх характер, складність лікування. З юристами – так само: не пропаганда, яка вже не сприймається, а чітка документована інформація про воєнні злочини загарбників.

А щодо священників у Штатах – інформувати їх про те, що Україна є багатоконфесійною країною. Але священників московського патріархату, навіть, тих, хто веде агітацію на користь агресора, у нас не саджають на кіл, не спалюють живцем. Що в нас тут не країна антихриста, як про це розповідають російські дезінформатори.

Максимум – делікатно розбираються згідно закону.

Якщо юристи, лікарі і священники в Штатах почнуть інформувати своїх високоповажних клієнтів про реальний стан війни в Україні, це безумовно вплине на позицію конгресменів, сенаторів і всіх інших, від кого залежить дієва підтримка України.

Але такий політтехнологічний підхід передбачає, що наша влада починає взаємодіяти з громадськістю, з суспільством, а це для неї поки що надто складний крок.

Головне, щоб не будо запізно.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США політика Україна

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