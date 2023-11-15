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Конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні
фото: radiosvoboda.org

Адам Сміт: «Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі»

Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки має надійти Україні протягом тижнів, а не місяців. Інакше, Київ може опинитись в небезпечному становищі. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт на оборонному саміті, пише Politico.

Сміт закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні в листопаді чи в грудні. «Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни», – заявив конгресмен.

Зокрема він відзначив, що не згоден з республіканцями, які пов'язують допомогу Україні із забезпеченням безпеки південного кордону Штатів. За його словами це «не має жодного сенсу».

«Основна причина тут у тому, що Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. У вас є багато республіканців, яких я знаю, знаю, в їхніх серцях і умах – вони підтримують Україну, але як вони справляються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?», – відзначив Сміт.

Раніше повідомлялося,  що палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада.

Теги: гроші гуманітарна допомога США Україна

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