Як Бельгія допомагає Україні: дипломатка Аношина розповіла про ключові напрямки

Аношина зазначає, що пріоритетом для Бельгії є посилення санкційного тиску на державу-агресора

Основним пріоритетом для Бельгії є збільшення військової допомоги Україні, постачання необхідної зброї у пришвидшеному темпі та налагодження оборонної взаємодії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах України у Королівстві Бельгія Наталія Аношина.

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«Також ми працюємо над забезпеченням імплементації Формули миру президента України. Крім того, важливо зберегти підтримку євроінтеграційних, євроатлантичних прагнень нашої держави та прискорити вступ України до ЄС і НАТО», – розповідає тимчасово повірена у справах України у Бельгії.

Аношина зазначає, що ще одним пріоритетом для Бельгії є посилення санкційного тиску на державу-агресора. «Одним із ключових завдань є вжиття всіх необхідних заходів задля притягнення Росії до відповідальності за всі звірства, вчинені проти українців. Також завдяки впливу Бельгії на Африканському континенті намагаємось суттєво посилити співпрацю із країнами Африки», – резюмує дипломатка.

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Наталія Аношина розповідає, що наразі продовжується робота з бельгійською стороною задля отримання необхідного енергообладнання. Мова насамперед про трансформатори та генератори.

Дипломатка зазначає, що серед пріоритетів її роботи є забезпечення виходу бельгійських компаній із російського ринку.

«Нещодавно ми провели зустріч із бельгійською будівельною компанією ETEX, яка є одним із лідерів на світовому ринку будівельних матеріалів. Вона зберігала свою присутність на російському ринку. Втім, після нашого діалогу із керівництвом компанії було скликано раду директорів, за результатами якої ухвалено рішення про остаточний вихід із цього ринку. І це справді досягнення, оскільки ця компанія більше не сплачуватиме багатомільйонні податки у Росії, які держава-терорист спрямовує на ведення війни проти України. Є на черзі ще бельгійські компанії, з якими також працюємо, аби вони вийшли з Росії», – сказала тимчасово повірена у справах України у Бельгії.

До того ж посольство веде активну роботу задля того, щоб допомогти українським школярам. Воно шукає компанії, які могли б придбати лептопи. «Чимало українських школярів через війну вимушені навчатися дистанційно. Як забезпечити комп’ютерами сім’ї, у яких двоє, троє чи більше дітей шкільного віку? Саме тому ми працюємо, аби допомогти українським школярам», – каже Наталія Аношина.

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Також Бельгія безоплатно допомагає у лікуванні українських військових. «24 військовослужбовці у Бельгії проходили і наразі шестеро ще проходять курс лікування. На наступний рік поки що кількість невідома. Це залежить від української сторони. Бельгія готова прийняти велику кількість. Усе лікування і реабілітація оплачується бельгійською стороною», – резюмує дипломатка.

Нагадаємо, що станом на зараз у Бельгії перебуває 75 тис. українських біженців, які оформили статус тимчасового захисту після повномасштабного вторгнення.