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Єрмак виміряв відстань до кінця війни у метрах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єрмак виміряв відстань до кінця війни у метрах
Глава Офісу президента наголосив, що війна може закінчитися дуже раптово і для цього докладається максимально зусиль
фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак: «Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли»  

Якщо порівнювати війну в РФ зі стометрівкою, то Україна вже здолала 70 м, залишилося ще 30 м, але вони найтяжчі. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

«Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 - вони найтяжчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти», – сказав Єрмак.

Очільник Банкової наголосив, що війна може закінчитися дуже раптово і для цього докладається максимально зусиль .

«Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово і саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога скоріше», – наголосив глава Офісу президента.

Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна Андрій Єрмак

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