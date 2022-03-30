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    Думки вголос

    Путін програє переговори, бо зазнає поразки на полі бою

    Переговори ніяк не сповільнять війну і не скасують її - Путін програє переговори, бо зазнає поразки на полі бою
    Переговори ніяк не сповільнять війну і не скасують її

    Наразі Україна покращила свою довоєнну позицію

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    Конкретный результат войны определят преимущественно ЗСУ и другие Силы Обороны.

    На поле боя.

    Переговоры – это своя, отдельная тема и там одержан сегодня серьезный успех:

    по всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.

    Где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины.

    А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта.

    И по Киеву, в том числе.

    Мы тоже бьем – и по наступающим и по отходящим.

    Сильно.

    То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни легкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем, еще.

    У нас тоже есть проблемы. И весьма серьезные.

    еще идет грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжелых уличных боях окруженный и наполовину взятый Мариуполь.

    Переговоры никак не замедлят войну и не отменят.

    Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением. И эта линия идет вверх для нас.

    Повторюсь – мы выиграли в промежуточной редакции не просто соглашение, более выгодное для нас, чем для РФ, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля.

    Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий.

    А теперь с гарантиями. И эти гарантии, включая улучшенный аналог 5-й статьи НАТО, дают государства, которые уже видели эту войну, и знают, что она может повториться. И тем не менее – подписываются.

    Путин никак не «…воспользуется переговорами для накопления сил», потому, что во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем.

    Ибо Путин проигрывает переговоры, потому, что проигрывает на поле боя.

    Война продолжается.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін програє переговори, бо зазнає поразки на полі бою