Путін програє переговори, бо зазнає поразки на полі бою
Наразі Україна покращила свою довоєнну позицію
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Конкретный результат войны определят преимущественно ЗСУ и другие Силы Обороны.
На поле боя.
Переговоры – это своя, отдельная тема и там одержан сегодня серьезный успех:
по всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.
Где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины.
А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта.
И по Киеву, в том числе.
Мы тоже бьем – и по наступающим и по отходящим.
Сильно.
То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни легкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем, еще.
У нас тоже есть проблемы. И весьма серьезные.
еще идет грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжелых уличных боях окруженный и наполовину взятый Мариуполь.
Переговоры никак не замедлят войну и не отменят.
Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением. И эта линия идет вверх для нас.
Повторюсь – мы выиграли в промежуточной редакции не просто соглашение, более выгодное для нас, чем для РФ, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля.
Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий.
А теперь с гарантиями. И эти гарантии, включая улучшенный аналог 5-й статьи НАТО, дают государства, которые уже видели эту войну, и знают, что она может повториться. И тем не менее – подписываются.
Путин никак не «…воспользуется переговорами для накопления сил», потому, что во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем.
Ибо Путин проигрывает переговоры, потому, что проигрывает на поле боя.
Война продолжается.
Джерело: блог Олексія Арестовича