Путін шокований пропозиціями Києва? Його помічник прочитав з папірця відповідь диктатора

Переговорник Путіна: Крим та Донбас принципові для нашої країни

Голова російської делегації у переговорах між Україною та РФ Володимир Мединський доповів президентові Росії Володимиру Путіну про результати переговорів у Стамбулі. Після цього він виступив із заявою, яку зачитав з папірця. Зокрема, після зустрічі з Путіним Мединський заявив, що Україна «усі роки проводила геноцид жителів Донбасу» і, мовляв, «доказів свідчень цьому нема рахунку».

Далі він каже, що Україна готувала і планувала найближчим часом наступ на «донбаські республіки».

Мединський наголосив, що вчора вперше за усі роки «київська влада заявила про готовність домовлятися з Росією».

«Вони передали нам зафіксованими на папері принципи можливої майбутньої угоди», – каже посланець Путіна.

Мединський каже, що ці принципи передбачають:

Відмову від вступу до НАТО

Фіксація позаблокового статусу України

Відмову від ядерної зброє а також відмову від розробки та володіння іншою зброєю масового ураження

Відмова від розміщення іноземних військових баз та військових контингентів

Навчання з іноземними військовими можна проводити тільки по узгодженню з країнами гарантами (включаючи Росію)

Мединський підкреслив, що Україна заявила про готовність виконати усі принципові вимоги РФ, на яких усі ці роки наполягала Росія.

«Якщо ці умови будуть виконані, то загроза зі створення плацдарми НАТО буде ліквідована», - заявив представник країни-агресорки.

Він додав, що переговори тривають та окремо окресли принципову позицію путінської Росії щодо окупованих Криму і Донбасу залишається «незмінною».

Нагадаємо, голова української делегації в переговорному процесі, народний депутат Давид Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.

Додамо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все сьогодні не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

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