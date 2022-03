Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заяву на членство від України

Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЕС. Таку заяву посеред ночі опублікувала Рада ЄС за підсумками зустрічі у Версалі глав держав та урядів країн ЄС.

Головною темою для обговорення там була війна Росії проти України.

«Рада ЄС визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів. До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини», – ідеться в заяві.

Там додали, що «Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв Республіки Молдова та Грузії».

Лідер Литви Ґітанас Науседа додав, що палкі дискусії тривали 5 годин. Після обговорення лідери Європейського Союзу погодилися на євроінтеграцію України. За словами політика, процес почався, тож тепер «ми й українці повинні зробити це швидко».

«Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС», – наголосив Ґітанас Науседа.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.