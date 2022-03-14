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    Перша країна НАТО закликала світ закрити небо над Україною

    документ
    Таллінн підтримує Київ у прагненні захистити свої міста від ракет та авіабомб&nbsp; - Перша країна НАТО закликала світ закрити небо над Україною
    Таллінн підтримує Київ у прагненні захистити свої міста від ракет та авіабомб 
    фото з відкритих джерел

    Естонія на рівні рішення парламенту закликала світ закрити небо над Україною

    Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом до країн-членів Організації Об’єднаних Націй про закриття неба над Україною від російсько-окупаційних військ. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, цитує пресслужба парламенту.

    Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Стефанчук наголосив, що першим бути складно, відповідально та почесно.

    Парламент Естонії виступив за закриття українського неба

    Парламент Естонії виступив за закриття українського неба

    «Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій із встановлення миру та закриття неба над Україною», – сказав він.

    І додав, що українці з нетерпінням чекають, щоб небо знову стало джерелом світла і тепла, а не смерті та руйнувань, які несе Росія.

    Тим часом ексгенсек НАТО заявив, що Путін не зупиниться на Україні. Андерс Фог Расмуссен вважає, що НАТО повинне було зробити більше, щоб стримати Путіна.

    «Ще у 2008 році він напав на Грузію, де-факто взяв Абхазію та Південну Осетію. Ми могли б відреагувати набагато рішучіше вже тоді... Наприклад, після конфлікту 2014 року, коли Путін незаконно анексував Крим до складу Російської Федерації, ми ввели скромні санкції проти Росії. І Путін неправильно сприйняв це майже як запрошення йти далі. А тепер він пішов далі. Я думаю, що ми повинні зробити більше, ніж ми вже зробили», – зазначив колишній генеральний секретар НАТО.

    Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

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    Теги: ЄС Росія НАТО санкції Путін Естонія літак українці ракета парламент
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    Перша країна НАТО закликала світ закрити небо над Україною