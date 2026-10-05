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«Європейська Солідарність» виключила Олексія Гончаренка з фракції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Європейська Солідарність» виключила Олексія Гончаренка з фракції
Партія вирішила, що не може продовжувати спільний політичний шлях з Гончаренко через ідеологічні розбіжності
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

У заяві партії зазначається, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської Солідарності» 

Фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення припинити спільний політичний шлях із народним депутатом Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності, повідомляє «Главком». 

«Європейська Солідарність» заявила, що його публічні висловлювання щодо завершення війни та майбутньої безпекової архітектури суперечать базовим засадам політсили, які базуються на підтримці армії, мови, церкви та обов'язковому вступі України до ЄС і НАТО. У «ЄС» наголосили, що ці принципи є незмінними і не можуть бути предметом торгу на переговорах із Росією.

У партії зазначили, що суспільний резонанс довкола пропозицій Гончаренка вказує на потребу чесного діалогу влади із громадянами щодо реалістичного шляху до миру. У «Європейській Солідарності» закликали владну монобільшість представити чітку стратегію припинення вогню та отримання дієвих гарантій безпеки замість формальних планів. Політсила підкреслила готовність до дискусії про завершення війни, проте виключила можливість будь-яких компромісів щодо суверенітету, національної ідентичності та євроатлантичного курсу держави.

«Для нас важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах. Команда «ЄС» це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою», – йдеться у повідомленні «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко запропонував поступово рухатися до завершення війни через окремі домовленості з Росією за участю гарантів. Свою позицію він виклав у колонці на «Українській правді», опублікованій 4 жовтня.

Гончаренко пояснює необхідність переговорів людськими втратами, руйнуванням підприємств і виїздом українців за кордон. На його думку, війна на виснаження погіршує становище України, тому пріоритетом має стати збереження людей і досягнення миру на найвигідніших для них умовах.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня прокоментував заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій і переговорів із Росією. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», він заявив, що складна ситуація не є підставою поступатися інтересами держави.

«Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що єдність країни передбачає відповідальність, насамперед народних обранців. За його словами, депутати служать Україні й не можуть здавати її інтереси. Водночас президент зазначив, що переговорний процес не залежить від депутатів, які виступають із такими закликами.

Теги: Європейська солідарність війна Олексій Гончаренко

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