ЗСУ повертають позиції, російський наступ не дає результату – ISW

Російські війська наступали одразу на кількох напрямках, однак на більшості з них не мали підтвердженого просування

Протягом 4–5 вересня російські окупаційні війська продовжували наступальні операції на низці ділянок фронту, однак на більшості напрямків не досягли підтверджених територіальних успіхів. Водночас українські захисники контратакують та відновлюють раніше втрачені позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Сумської області російські війська проводили обмежені наступальні дії, проте підтвердженого просування не мали. Водночас джерело, пов'язане з російським північним угрупованням військ, повідомляє, що українські захисники просуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.

На півночі Харківщини та в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але не змогли досягти підтверджених успіхів. За даними одного з російських джерел, ЗСУ контратакують та відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.

Водночас російські мілблогери заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками. В ISW зазначають, що ці твердження не мають підтверджень.

На Куп'янському напрямку російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні операції, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Аналогічна ситуація спостерігалася на Слов'янському напрямку, де окупантам також не вдалося досягти підтвердженого просування.

На Донеччині російські війська проводили обмежені наступальні операції, але протягом 4–5 вересня не змогли підтверджено просунутися вперед. Українські військові тим часом продовжували завдавати ударів середньої дальності по військових об'єктах РФ на тимчасово окупованій території області.

На Гуляйпільському напрямку окупанти також здійснювали наступальні дії без підтвердженого просування. Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву для переговорів із російською стороною. Після візиту до Росії вони мають прибути до Києва – їхній візит до української столиці запланований на сьогодні, 6 вересня.

На час цих переговорів Україна запропонувала Росії не лише взаємно утриматися від повітряних ударів, а й припинити бойові дії на фронті. Як розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов, відповідну пропозицію української сторони було доведено до російського диктатора Володимира Путіна, однак відповіді від Москви Київ не отримав.