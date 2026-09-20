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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ, під ударом опинився евакуаційний пункт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ, під ударом опинився евакуаційний пункт
Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту
фото: ДСНС України

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури

Російські війська завдали удару по Краматорську, скинувши дві авіабомби на житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Внаслідок обстрілу дістали поранення чоловік та жінка. Також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місці події рятувальники надали допомогу постраждалим, деблокували вхідні двері квартири, щоб вивільнити людей, та ліквідували пожежу у двоповерховій будівлі закладу освіти на площі 4800 кв.м.

Також керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін повідомив, що російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання.

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Краматорськ регулярно зазнає російських атак. Напередодні, 13 серпня, окупанти також завдали по місту та селищу Біленьке серію авіаударів. Тоді загинула щонайменше одна людина, а кількість поранених згодом зросла до 22. Пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, транспорт, магазини та інші цивільні об’єкти.

У Краматорську та громаді досі залишаються цивільні мешканці, хоча через постійні російські удари влада закликає людей евакуюватися у безпечніші регіони. За фактом чергової атаки російських військ правоохоронці встановлюють остаточні наслідки та документують воєнний злочин. Варто нагадати, що окупанти вдарили по цивільних не лише у Краматорську, але й у Слов’янську.

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Теги: війна бомбардування рятувальники окупанти Донбас поранення

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