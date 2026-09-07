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Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 7 вересня 2026 року

Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» щодо миру в Україні. Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США. Окупанти атакували українську територію.

«Главком» зібрав головні події за 7 вересня.

Віткофф після переговорів у Москві та Києві зробив заяву

6 вересня представники Трампа Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським
6 вересня представники Трампа Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським
фото: Офіс президента

Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» щодо миру в Україні. «Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру», – наголосив він.

Зеленський підбив підсумки переговорів із представниками Трампа

Зеленський назвав ключові теми переговорів із представниками Трампа
Зеленський назвав ключові теми переговорів із представниками Трампа
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США. «Найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була», – наголосив президент.

Удари по Україні

7 вересня РФ вдарила КАБами по житловій забудові у Краматорську
7 вересня РФ вдарила КАБами по житловій забудові у Краматорську
фото: ДСНС Донеччини

7 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждало п'ять людей.

Також удень російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Наслідки атаки показала Національна поліція України.

Зокрема, РФ завдала удару чотирма авіабомбами по житловій забудові Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Також через російську атаку у Броварському районі Київської області пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль. У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

Інші важливі новини

  • Новий голова Агентства відновлення окреслив пріоритети роботи.
  • Стало відомо, коли у столиці зміниться тривалість комендантської години.
  • Суд арештував Єлизавету Івахненко та водія прокурора Кропиви.
  • Президент утворив нову військову адміністрацію на Сумщині.

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Теги: Єлизавета Івахненко Сергій Кропива війна переговори

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