Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію

Через зупинку портів аграрії Краснодарського краю не можуть вивозити значні обсяги зерна

У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайну ситуацію через проблеми з вивезенням зерна, які виникли після атак на портову та логістичну інфраструктуру. Через це в регіоні накопичуються значні обсяги сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

У документі зазначається, що масовані атаки на об'єкти логістичної інфраструктури призвели до призупинення роботи портів і порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні. У результаті місцеві виробники сільськогосподарської продукції втратили можливість реалізовувати значні обсяги врожаю.

Через це на внутрішньому ринку Краснодарського краю утворилися значні запаси зерна. Надзвичайну ситуацію регіонального рівня оголосили 23 вересня, однак у розпорядженні зазначено, що ситуація вважається надзвичайною з 12 серпня.

Напередодні Reuters повідомило, що через атаки на чорноморські порти Росія намагається переорієнтувати експорт зерна на інші напрямки, зокрема через порти Балтійського моря та Арктики.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України домовлятися з Росією щодо безпеки судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Про це він заявив під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи.

За його словами, Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні. Свої пропозиції вже представили Єгипет, Індія та Туреччина.