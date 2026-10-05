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Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував
Олексій Гончаренко запропонував поступово завершувати війну через окремі домовленості з Росією за участю гарантів
фото: unian.ua

Гончаренко запропонував окремі домовленості з Росією, а Зеленський відреагував на заклики до переговорів

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко запропонував поступово рухатися до завершення війни через окремі домовленості з Росією за участю гарантів. Свою позицію він виклав у колонці на «Українській правді», опублікованій 4 жовтня.

Гончаренко пояснює необхідність переговорів людськими втратами, руйнуванням підприємств і виїздом українців за кордон. На його думку, війна на виснаження погіршує становище України, тому пріоритетом має стати збереження людей і досягнення миру на найвигідніших для них умовах.

Депутат наголошує, що переговори мають передбачати взаємні поступки, й відкидає ототожнення домовленостей із капітуляцією.

«Домовленість означає, що на поступки йдуть обидві (!) сторони», – пише він.

Замість однієї великої угоди Гончаренко пропонує паралельні переговори з конкретних питань: безпеки судноплавства, енергетики, інфраструктури та бойових дій. Кожна домовленість, за його задумом, повинна мати власного гаранта, строки й предмет. Зрив однієї угоди не має зупиняти виконання решти.

Гарантами депутат бачить країни, які мають вплив на Москву, користуються довірою Києва та самі зацікавлені у виконанні угод. Серед можливих учасників він називає Туреччину, Китай, США та європейські держави. Підґрунтям таких домовленостей, пояснює Гончаренко, мають бути конкретні інтереси, оскільки довіри до Росії немає.

Окремо депутат зазначає, що фіксація лінії контролю не означає юридичного визнання окупації.

Своє бачення переговорів Гончаренко оприлюднив ще 2 жовтня. Тоді він запропонував обговорювати припинення далекобійних ударів і розблокування Чорного моря, а до найскладнішого питання – Донбасу – переходити після досягнення інших домовленостей.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня прокоментував заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій і переговорів із Росією. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», він заявив, що складна ситуація не є підставою поступатися інтересами держави.

«Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що єдність країни передбачає відповідальність, насамперед народних обранців. За його словами, депутати служать Україні й не можуть здавати її інтереси. Водночас президент зазначив, що переговорний процес не залежить від депутатів, які виступають із такими закликами.

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Теги: депутат війна Олексій Гончаренко Володимир Зеленський Україна переговори

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