«Європейська солідарність» лідирує у партійних рейтингах – свіже опитування

За «Європейську солідарність» готові проголосувати 19,6%

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то найбільше голосів тих, хто визначився із вибором, отримала б партія «Європейська солідарність» – за неї готові голосувати 19,6%. Такі результати всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією Active Group у лютому 2022 року.

Далі розташувались би «Слуга народу» (15,4%), «Батьківщина» (12,6%), ОПЗЖ (9,8%), «Розумна Політика» (7%) та «Сила і Честь» (5,6%). Решта партій набрали би менше, ніж 5% голосів.

Графіка: Active Group

Це вже третя соціологія, яка фіксує лідерство парії «Європейська солідарність». Як відомо, раніше соціологічні дослідження КМІС та Центру Разумкова теж засвідчили перше місце партії «Європейська Солідарність». Зокрема, за даними опитування КМІС, проведеного 20-21 січня, «Європейська солідарність» має підтримку 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. За партію «Слуга народу» – 13,7%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 28 по 31 січня 2022, за «Європейську солідарність» готові голосувати 25,2 % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію «Слуга народу» – 18,4%.

У «президентському» рейтингу лідирують Зеленський та Порошенко (із різницею у рейтингах меншою, ніж похибка дослідження). Якби вибори президента України відбувались найближчої неділі, то за Зеленського готові проголосувати 21,8%, за Порошенка – 19,1%.

Графіка: Active Group

Інші кандидати: Ю. Бойко (8,4%), Ю. Тимошенко (8,2%), І. Смешко (7%), Д. Разумков (6,7%), Є. Мураєв (5,5%). Решта кандидатів отримали би на президентських виборах менше, ніж 5% голосів.

Дослідження проводилось компанією Active Group 4-6 лютого 2022 року методом face-to-face. Географія: вся територія України за винятком окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Раніше повідомлялося, що рейтинг «Євросолідарності» стрімко зростає. «Слуга народу» втрачає підтримку.

Додамо, що згідно з опитуванням відбулися зміни й у президентському рейтингу: Зеленський випереджає Порошенка усього на 1%.

Згідно з січневим опитуванням КМІС, відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки. За чинного президента готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори. Пʼятий президент, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко має підтримку в 20,9%.

Згідно з іншим опитуванням, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4%.

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