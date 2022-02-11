Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Порошенку (трансляція)

Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень

Сьогодні, 11 лютого, об 11:00 в апеляційному суді Києва адвокати п'ятого президента Петра Порошенка оскаржуватимуть запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.

Мова йде про особисте зобов’язання, яке наклав на нього Печерський суд. Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.

Перед судовим засіданням Порошенко виступив перед своїми прихильниками.

Як відомо, п'ятому президентові інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганської і Донецької областей.

Адвокати п'ятого президента натомість вимагають скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Варто зазначити, що під судом, де має розглядатися апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (відео).

Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

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