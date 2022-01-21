«Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4% – опитування компанії Gradus

Якби вибори до Ради проводилися наступної неділі, за партію Порошенка готові проголосувати 22% від тих, хто визначився

«Європейська солідарність» лідирує у чотирьох макрорегіонах

Партія «Європейська солідарність» зміцнює лідерство і випереджає партію «Слуга народу» на 4%. Такі дані опитування компанії Gradus, яке проведене 19 січня.

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14% від усіх опитаних та 22% від тих, хто визначився. «Європейська солідарність» лідирує у чотирьох макрорегіонах – на заході за неї готові проголосувати 28%, у Києві – 28%, на півночі – 19%, у центрі – 24%. На сході України «ЄС» підтримують 13% опитаних, на півдні України – 19%.

За партію «Слуга народу» готові голосувати 11% від усіх опитаних або 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує у двох макрорегіонах. На сході України за партію «Слуга народу» готові голосувати 17%, на заході – 20%, у Києві 13%, на півночі – 16%, у центрі України 22%, на півдні – 20% опитаних.

Інші партії: ОПЗЖ – 6% (10%), «Батьківщина» - 5% (8%), Українська стратегія Гройсмана – 5% (7%), «Наші» – 3% (6%), «Розумна політика» – 3% (5%). Інші партії мають значно нижчі показники.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Раніше соціолог назвав «найстрашнішого» конкурента для Зеленського у другому турі.

Також заступник директора цієї установи Антон Грушецький спеціально для «Главкома» прокоментував результати останнього дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року. Згідно з опитуванням, якби перший тур виборів президента України відбувався в середині грудня, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко (16%). Втім, кримінальне переслідування лідера «Євросолідарності» може поставити під сумнів його участь у виборах, припускає соціолог.

До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.