Порошенко під судом закликав опозицію до конкретних кроків (фото)

На думку Порошенка, «тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України»

Експрезидент закликав демократичні сили об’єднатися

Експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками біля Київського апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну. Про це повідомляє пресслужба партії.

На думку Порошенка, «тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України».

«Зараз не час для внутрішніх розборок. Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир», – переконаний п’ятий президент.

На думку Порошенка, «це саме те, чого хоче український народ».

Щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС», – резюмує Порошенко.

Як відомо, зараз суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Порошенку (трансляція).

Варто зазначити, що під судом, де має розглядатися апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (відео).

Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

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