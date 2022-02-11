Справа проти Порошенка: що відбувається під судом (фото)

Під будівлею суду зібралося багато людей з прапорами та плакатами на підтримку Порошенка

У Київському апеляційному суді має оскаржуватися запобіжний захід п’ятому президентові Петру Порошенку

У Києві зранку, 11 лютого, прихильники лідера «Європейської солідарності», п’ятого президента України Петра Порошенка влаштували акцію на його підтримку біля Київського апеляційного суду. Через акцію рух Солом'янською площею перекритий. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Під будівлею суду зібралося багато людей з прапорами та плакатами на підтримку Порошенка. А також помітна велика кількість правоохоронців. На площі біля суду утворилися затори.

Нагадаємо, сьогодні 11 лютого в Київському апеляційному суді має оскаржуватися запобіжний захід п’ятому президентові Петру Порошенку.

Також повідомлялося, від судом, де має розглядатися апеляція щодо Порошенка, сталися сутички. Зокрема, охоронці порядку грубо штовхнули нардепа Михайла Бондаря, якому травмували ногу.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.