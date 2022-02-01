Рейтинг «Євросолідарності» стрімко зростає. «Слуга народу» втрачає підтримку

Більшість опитаних вважає, що реальною опозицією до нинішньої влади є партія «Євросолідарність»

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія «Європейська солідарність», за яку готові віддати свій голос 25,2% тих, хто має намір узяти участь у виборах, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня.

За даними дослідження, на другому місті політична партія «Слуга народу» (12,8% та 18,4% відповідно).

За ВО «Батьківщина» готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір узяти участь у виборах та визначився з вибором, за партію «Опозиційна платформа – За життя» – 6,3% та 9,0% відповідно, партію «Розумна політика» – 6,0% та 8,7% відповідно, партію «Наші» – 3,7% та 5,3% відповідно.

Партію «Сила і честь» підтримали б – 3,4% та 4,8% відповідно, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2,3 і 3,2% відповідно, кожну з інших політичних сил – менше ніж 2% усіх опитаних та менше ніж 3% тих, хто має намір узяти участь у виборах та визначився з вибором.

Графіка: центр Разумкова

Зазначається також, що порівняно із жовтнем 2021 року статистично значуще зріс рейтинг «Європейської солідарності» (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг «Української стратегії Гройсмана» (з 4,6% до 2,3%).

За результатами соцопитування, реальною опозицією до нинішньої влади є партія «Євросолідарність» (такої думки дотримуються 33,1% опитаних).

Графіка: центр Разумкова

19,0% опитаних головною опозицією до нинішньої влади вважають партію «ОПЗЖ», 11,3% – «Батьківщину».

Доамо, що згідно з опитуванням відбулися зміни й у президентському рейтингу: Зеленський випереджає Порошенка усього на 1%

Соціологічне дослідження проводили методом САТІ (телефонне опитування).

Було опитано 1 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком захопленого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з січневим опитуванням КМІС, відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки. За чинного президента готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори. Пʼятий президент, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко має підтримку в 20,9%.

Згідно з іншим опитуванням, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4%.

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