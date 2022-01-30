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    Історія зі «справою Порошенка» тільки підвищила його рейтинги – соціолог

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    Соціолог пояснив, чому відкриття кримінального провадження проти Порошенка не призвело до падіння його рейтингів - Історія зі «справою Порошенка» тільки підвищила його рейтинги – соціолог
    Соціолог пояснив, чому відкриття кримінального провадження проти Порошенка не призвело до падіння його рейтингів
    фото: УНІАН

    Володимир Паніотто пояснив, чому думку українців про політиків чи коронавірус важко змінити

    Наразі використання компромату в українській політиці суттєво не змінює електоральні вподобання суспільства. На цей феномен звернув увагу директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, йдеться у матеріалі «Главкома» «Як українці реагують на воєнну істерію? Соціологія фіксує несподівані тренди».

    «Після історії з «ковідом», за нашим опитуванням, Інтернетом стало користуватися 85% громадян, хоча раніше було до 70%. І все більше людей проводять час в соцмережах і групах, де збираються ті ж антивакцинатори, на яких не впливають жодні факти. Така думка швидко «цементується», а алгоритми соцмереж побудовані таким чином, що ти потрапляєш у бульбашку своїх однодумців. У нас люди вже стали до політичного компромату практично нечутливими – історія зі справою Порошенка тільки підвищила його рейтинги, а не навпаки», – пояснив фахівець.

    На думку Володимира Паніотто, ситуація складається подібним чином тому, що більшість людей вже сформували свою точку зору і мало що може її змінити.

    Ситуацію ж із рейтингами Володимира Зеленського соціолог вважає унікальною.

    «Таке падіння рейтингу, як у нього, як правило, відбувалося у попередніх президентів протягом вже першого року правління, а не після. А в нього наразі непогана ситуація», – вважає Володимир Паніотто.

    Раніше соціологи оцінили рівень стресу в українському суспільстві.

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    Теги: Петро Порошенко соцопитування політика Володимир Зеленський
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    Історія зі «справою Порошенка» тільки підвищила його рейтинги – соціолог