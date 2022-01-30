Історія зі «справою Порошенка» тільки підвищила його рейтинги – соціолог
Володимир Паніотто пояснив, чому думку українців про політиків чи коронавірус важко змінити
«Після історії з «ковідом», за нашим опитуванням, Інтернетом стало користуватися 85% громадян, хоча раніше було до 70%. І все більше людей проводять час в соцмережах і групах, де збираються ті ж антивакцинатори, на яких не впливають жодні факти. Така думка швидко «цементується», а алгоритми соцмереж побудовані таким чином, що ти потрапляєш у бульбашку своїх однодумців. У нас люди вже стали до політичного компромату практично нечутливими – історія зі справою Порошенка тільки підвищила його рейтинги, а не навпаки», – пояснив фахівець.
На думку Володимира Паніотто, ситуація складається подібним чином тому, що більшість людей вже сформували свою точку зору і мало що може її змінити.
Ситуацію ж із рейтингами Володимира Зеленського соціолог вважає унікальною.
«Таке падіння рейтингу, як у нього, як правило, відбувалося у попередніх президентів протягом вже першого року правління, а не після. А в нього наразі непогана ситуація», – вважає Володимир Паніотто.
Раніше соціологи оцінили рівень стресу в українському суспільстві.