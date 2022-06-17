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    Політика

    Статус кандидата в ЄС для України: Боррель зробив заяву

    Боррель: &laquo;Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС&raquo;&nbsp;&nbsp; - Статус кандидата в ЄС для України: Боррель зробив заяву

    Боррель: «Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС»  

    фото з відкритих джерел

    ЄС підтримає всі зусилля щодо реформування, щоб втілити їх у життя

    Рекомендація Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі є «вирішальним моментом» як для України, такі для ЄС. Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

    «Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС. Це також за мир та демократію на нашому спільному континенті», – написав він у своєму Twitter.

    Боррель додав, що сьогоднішні погляди є ключовим кроком на шляху реалізації європейських устремлінь трьох країн.

    Він заявив, що ЄС підтримає всі зусилля щодо реформування, щоб втілити їх у життя.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

    До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Статус кандидата в ЄС для України: Боррель зробив заяву