Статус кандидата в ЄС для України: Боррель зробив заяву

Боррель: «Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС»

ЄС підтримає всі зусилля щодо реформування, щоб втілити їх у життя

Рекомендація Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі є «вирішальним моментом» як для України, такі для ЄС. Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

«Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС. Це також за мир та демократію на нашому спільному континенті», – написав він у своєму Twitter.

Боррель додав, що сьогоднішні погляди є ключовим кроком на шляху реалізації європейських устремлінь трьох країн.

Він заявив, що ЄС підтримає всі зусилля щодо реформування, щоб втілити їх у життя.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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