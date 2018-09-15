Європейський суд з прав людини призначив перше засідання щодо окупації Криму



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У ЄСПЛ зайняло 5 років для того, щоб підійти тільки до розгляду процедурних аспектів

Європейський суд з прав людини призначив перше процесуальне засідання за позовом України до ЄСПЛ щодо порушення прав людини у Криму і окупації півострова на 27 лютого 2019 року у Стразбурзі.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов під час дискусії в рамках щорічного форуму ялтинської європейської стратегії «Кримська декларація – що далі?».

«Міністерство юстиції подало позов у Європейський суд з прав людини ще перед тим як відбувся так званий референдум. Тобто ми це зробили як тільки отримали новину по те, що там відбувається і про тих озброєних людей, які захоплювали владу. От тільки зараз ми отримали повідомлення офіційне від Європейського суду з прав людини, що у справі по Криму перший розгляд цієї справи призначено в Страсбурзі на 27 лютого 2019 року і це лише причетність, тобто перше процесуальне засідання», - сказав він.

Петухов наголосив, що у ЄСПЛ зайняло 5 років для того, щоб підійти тільки до розгляду процедурних аспектів.

«Тому ми розуміємо, що вся справа розглядатиметься ще довше», - підкреслив він.

Замміністра юстиції також додав, що судові позови України до Європейського суду з прав людини , Міжнародного суду ООН і до Міжнародного кримінального суду є юридичний шлях відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомлялось, Палата Європейського суду з прав людини ухвалила рішення про передачу чотирьох міждержавних заяв України проти Росії щодо порушень прав людини в анексованому Криму та на сході України до Великої палати Європейського суду.

1 червня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі Україна проти Росії, пов’язаної з незаконною анексією Криму.

На той час Україна ініціювала 5 справ до ЄСПЛ, перша з них стосується порушення прав людини під час незаконної окупації Криму.

За його словами, документи по першій справі в ЄСПЛ Україна направила 27 березня 2017 року.

Україна у рамках «першої кримської справи« передала до Європейського суду з прав людини хронологію окупації Росією Криму із конкретними іменами тих, хто керував і проводив військову операцію.

10 серпня цього року Україна подала нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв'язнів Кремля.

Джерело: Укрінформ