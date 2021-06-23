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    «Євросолідарність» вимагає від РНБО закрити кордон із РФ через коронавірус

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    У Росії вирує індійський штам Covid-19, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві - «Євросолідарність» вимагає від РНБО закрити кордон із РФ через коронавірус

    У Росії вирує індійський штам Covid-19, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві

    За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо не вдатись до жорсткого стримування Covid-19 на кордоні

    Україна опинилась під загрозою нового спалаху епідемії коронавірусу, до якого українська влада абсолютно не готова. Про це йдеться у заяві партії «Європейська солідарність».

    «Останні тижні в країні-агресорі вирує індійський штам ковіду, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві. Науковці попереджають, що індійський штам «Дельта» значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих», – нагадали у політсилі.

    За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні.

    «Влада Зеленського повністю провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось. Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці «масової» вакцинації два щеплення отримали менше 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян», – додали у «Євросолідарності».

    Зазначається, що загроза нової хвилі епідемії – реальна підстава для проведення засідання РНБО.

    «Європейська Солідарність» вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію», – наголосили у партії Петра Порошенка.

    Варто нагадати, що в окупованому Росією Криму за минулий тиждень захворюваність на коронавірус зросла на 38,6%.

    До слова, спалах коронавірусу у Криму не вплинув на рейси з Росії. У той же час Кабмін з 17 червня дозволив в'їзд українцям з окупованих територій (Крим і ОРДЛО) без тесту, без самоізоляції і обсервації.

    Зазначимо, за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

    До слова, у середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку.

    22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

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    Теги: Росія Європейська солідарність РНБО українці Україна кордон влада коронавірус
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    «Євросолідарність» вимагає від РНБО закрити кордон із РФ через коронавірус