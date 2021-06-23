Карантин в Україні: зросла кількість областей, які не відповідають «зеленій» зоні

У трьох областях рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж повинен бути в «зеленій» зоні

Офіційно, вся країна станом на 23 червня перебуває у «зеленій» зоні карантину

В Україні три області не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень, адже там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж повинен бути в «зеленій» зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що охоплення тестуванням повинно бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

За даними МОЗ, в Київській області цей показник станом на 23 червня становив 287 на 100 тисяч, у Кіровоградській – 297 і в Черкаській – 291.

При цьому вся країна офіційно перебуває у «зеленій» зоні карантину.

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Зазначимо, що ще 22 червня показники лише двох областей не відповідали «зеленій» зоні.

Також за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

До слова, у середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку.

17 червня у зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».