  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Карантин в Україні: зросла кількість областей, які не відповідають «зеленій» зоні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У трьох областях&nbsp;рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж повинен бути в &laquo;зеленій&raquo; зоні - Карантин в Україні: зросла кількість областей, які не відповідають «зеленій» зоні
    У трьох областях рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж повинен бути в «зеленій» зоні
    Фото: Дивись.інфо

    Офіційно, вся країна станом на 23 червня перебуває у «зеленій» зоні карантину

    В Україні три області не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень, адже там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж повинен бути в «зеленій» зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначається, що охоплення тестуванням повинно бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

    За даними МОЗ, в Київській області цей показник станом на 23 червня становив 287 на 100 тисяч, у Кіровоградській – 297 і в Черкаській – 291.

    При цьому вся країна офіційно перебуває у «зеленій» зоні карантину.

    Для збільшення натисніть на зображення

    Для збільшення натисніть на зображення

    Зазначимо, що ще 22 червня показники лише двох областей не відповідали «зеленій» зоні.

    Також за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

    До слова, у середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку.

    17 червня у зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

    Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

    Читайте також: «Жовтий» рівень – на всю країну: як змінилися правила зон карантину
    Теги: Київщина Україна Кіровоградщина Черкащина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карантин в Україні: зросла кількість областей, які не відповідають «зеленій» зоні