Кремль чітко пояснив, чому Путін вбиває українців

Росія в ніч на 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України. Удари по мирних містах відбуваються з ракет, залучена авіація.

Росія в ніч на 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення до України. Удари по мирних містах відбуваються з ракет, залучена авіація.

Російський диктатор захотів «визволити український народ»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Лавров зауважив, що люди, які проживають в Україні, мають мати можливість вільно визначати власну долю.

Лавров пояснив причину вторгнення в Україну

«Для того, щоб не було жодних евфемізмів, ми хочемо, щоб український народ, або як сказав президент (Росії Володимир) Путін, всі народи, які проживають на територіях суверенної України, визначали свою майбутню долю», – цинічно сказав міністр, армія якого в цей час вбиває українців і руйнує міста. Лавров також заявив про прагнення Росії «звільнити Україну» та про інтерес встановити уряд, який би представляв все різноманіття населення України. Лавров наголосив, що уряд не повинен перебувати під владою іноземних держав, очевидно Росія в цей список не входить, засуджувати неонацизм, геноцид росіян, а також використовувати його як інструмент стримування Росії.

Нагадаємо, уранці 25 лютого російське консульство в Мюнхені закидали яйцями, а ворота облили червоною фарбою як символ пролитої крові. Про це інформує кореспондент «Главкома».