Путін кличе Зеленського «на переговори». Лукашенко відреагував

До російської делегації увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже очікує в Мінську російську делегацію для переговорів з Україною.

Кремль офіційно заявив, що глава РФ Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус.

Речник Путіна Дмитро Пєсков в обід 25 лютого заявив, що до російської делегації увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Як стало раніше відомо, Путін вже хоче вести переговори із Зеленським. Напередодні Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Сьогодні, 25 лютого кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.