Путін готовий направити до Мінська делегацію для переговорів з Україною

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Кремль офіційно заявляє, що глава РФ Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус. Про це сказав його речник Дмитро Пєсков в обід 25 лютого.

За його словами, до російської делегації увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

«Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент Росії Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога «ЛНР» та «ДНР», у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу», – каже Пєсков.

Як стало раніше відомо, Путін вже хоче вести переговори із Зеленським.

Напередодні Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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