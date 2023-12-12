Кабмін погодив кадрові перестановки у Рівненській та Донецькій ОВА

Уряд призначив нових голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях

Сьогодні, 12 грудня, Кабінет міністрів погодив призначення нових голів у Донецькій та Рівненській ОВА. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Погоджено призначення:

Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації;

Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації;

Мамонова В’ячеслава Михайловича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Мірошниченка Павла Леонідовича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Також Мельничук додав, що погоджено звільнення Олександра Коваля з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

Раніше повідомлялося, що уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони.