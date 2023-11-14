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Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати
Уряд передбачив можливість продовження строку розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії
фото з відкритих джерел

Пенсійний фонд України отримав можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом

Уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій, надавши Пенсійному фонду можливість призначати виплати за декларативним принципом. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого тазу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та до постанови Кабміну від 13 червня 2023 року №601 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Також змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли зіставлення адреси потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.

Крім того, уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів строку розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

Нагадаємо, українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон.

Як повідомлялося раніше, у випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави.

До слова, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями. 

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Теги: субсидія українці уряд

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