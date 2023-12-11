Сейм Польщі обрав нового премʼєра

За новогу главу польського уряду проголосували 248 депутатів

У понеділок, 11 грудня, Сейм Польщі висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомила газета Wyborcza.

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За це рішення проголосували 248 депутатів, проти – 201.

«Це справді великий день – не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам усе зміниться на краще», – промовив Туск під час свого виступу з трибуни польського парламенту.

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Новий прем’єр заявив, що мусив повернутися на посаду очільника уряду.

«Я хотів би подякувати членам партії «Право і справедливість», саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й із демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня», – сказав Туск.

Очікується, що завтра вранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету. Після цього відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

А 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийме присягу в нового складу Ради міністрів. Цього ж дня Туск представить Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

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Нагадаємо, що польський Сейм на сьогоднішньому голосуванні відправив уряд Матеуша Моравецького у відставку.

До слова, за даними Reuters, нова політична влада в Польщі може оголосити недійсними низку міжнародних угод і контрактів, що були підписані попереднім урядом, особливо ті, що стосуються постачання озброєнь. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю.

Раніше повідомлялося, новий польський уряд, який буде сформовано цього тижня, значно змінить політику щодо України. Нововведення стосуватимуться не цілей, а саме способів побудови відносин.