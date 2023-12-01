Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони

Новим заступником міністра оборони став Віталій Половенко

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Держспецзв’язку очолив командир ударної роти БПЛА Мироненко Юрій Миколайович.

Крім того, уряд призначив Половенка Віталія Миколайовича заступником міністра оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також призначено Семирга Олександра Ігоровича першим заступником Голови Державної митної служби України.

Погоджено призначення:

Чубенка Антона Григоровича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;

Когута Володимира Миколайовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Івана Олександровича заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Щиголя з посади голови Держспецзв'язку.

Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим посадовим особам унаслідок реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку в 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя.