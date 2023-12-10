ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW

Українські війська здійснили штурми в районі кордону Донецько-Запорізької областей

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області та успішно контратакували на захід від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки і поблизу Синьківки, Іванівки, Новоселівського та Спірного.

Російські джерела стверджували, що 9 грудня українські війська атакували на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, зокрема поблизу Синьківки, Новоселівського, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

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Генштаб України повідомив 9 грудня, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Російський блогер стверджував, що сили РФ також атакували поблизу Андріївки.

9 грудня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецьк, але не просунулись. Російські блогери повідомили, що війська РФ продовжують бої на північній околиці Мар’їнки і поблизу Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.

Російські джерела стверджували, що 9 грудня українські війська здійснили штурми в районі кордону Донецько-Запорізької областей.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. "Воєнкор" з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.

Українські сили продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі спроб Росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.

Раніше повідомлялося, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області російська окупаційна армія будує нові фортифікаційні споруди. Окупанти продовжують нарощувати оборону на своїх позиціях та стягувати туди резерви.