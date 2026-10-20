Кабмін спростував фейк про надзвичайний стан в енергетиці

Низка медіа поширили інформацію про нібито запровадження надзвичайного стану в енергетиці, теплопостачанні, водопостачанні й мережі зв'язку

Уряд: Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності

Кабінет міністрів не вводив надзвичайного стану в енергетиці, теплопостачанні та в жодній іншій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд.

«Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності», – йдеться у повідомленні.

Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб.

«Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує», – пояснив Кабмін.

Зауважимо, що 20 жовтня низка медіа поширили інформацію про нібито запровадження надзвичайного стану в енергетиці, теплопостачанні, водопостачанні й мережі зв'язку.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки російських ударів та погіршення погодних умов.