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Кабмін провів низку кадрових змін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін провів низку кадрових змін
Кабінет міністрів погодив звільнення та призначення у міністерствах
фото: Кабмін (ілюстративне)

Ухвалено рішення про звільнення та призначення посадовців

Уряд ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Звільнено:

  • Башлика Дениса Олександровича з посади заступника міністра економіки та довкілля України;
  • Гладчука Дмитра Івановича з посади заступника голови Державної служби України у справах дітей;
  • Полянського Павла Броніславовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету міністрів України.

Призначено:

  • Башлика Дениса Олександровича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Кобця Сергія Васильовича заступником міністра внутрішніх справ України;
  • Реву Олексія Едуардовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Гусака Артема Васильовича заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань європейської інтеграції;
  • Стародубцеву Любов Володимирівну заступником голови Державної казначейської служби України.

До слова, уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату. 

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Теги: кадрові зміни Кабмін Мінекономіки МВС Міноборони

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