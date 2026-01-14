Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає

Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації

У середу, 14 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці. Окрема увага була приділена ситуації в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення. Дякую всім, хто залучений і працює на сто відсотків ефективно», – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що буде утворений штаб для координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. «Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України», – додав він.

За словами президента, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки, а Кабмін забезпечить на час такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання.

«Третє: доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності та проведена перевірка наявних», – наголосив глава України.

Зокрема, президент зауважив, що очікує пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

