Головна Країна Політика
search button user button menu button

Каллас та європейські міністри приїхали до Львова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Каллас та європейські міністри приїхали до Львова
Очільник українського уряду та глава дипломатії Євросоюзу поставили лампадки на могили воїнів
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Іноземна делегація вшанувала на Марсовому полі полеглих українських захисників

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас наголосила, що європейські посадовці відзначають День Європи разом з Україною та її народом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Каллас.

Разом з закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також – мер Львова Андрій Садовий.

Каллас та європейські міністри приїхали до Львова фото 1
На Марсовому полі українські та іноземні посадовці та вшанували пам’ять захисників
На Марсовому полі українські та іноземні посадовці та вшанували пам’ять захисників
фото: X/Кая Каллас

«Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за тривалий мир. За майбутнє, у яке ми віримо», – сказала вона. 

Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари.

4 фото
На весь екран
На Марсовому полі українські та іноземні посадовці та вшанували пам’ять захисників
фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. 

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Як відомо, на початку травня щороку європейські країни святкують День Європи, присвячений співпраці держав континенту та євроінтеграції. З 2023 року Україна вперше почала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу.

До слова, сьогодні, 9 травня, скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – постала перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах, присвячених Дню Європи.

Читайте також:

Теги: Львів Денис Шмигаль День Європи Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що підписання «угоди про надра» – перший результат його розмови з Дональдом Трампом у Ватикані
Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра? ТЕМА ТИЖНЯ
1 травня, 21:35
Зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
9 квiтня, 22:09
Принц Гаррі секретно відвідав Україну
Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом
11 квiтня, 00:32
Шмигаль: Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США
Шмигаль розповів про переговори із міністром фінансів США Скотом Бессентом
24 квiтня, 00:21
Львів'янка з куркою і півнем
Львів'янка живе з куркою і півнем у квартирі на восьмому поверсі
26 квiтня, 21:10
Прем'єр-міністр Шмигаль презентував ключові умови угоди про корисні копалини. Уряд ухвалив рішення для її підписання
Уряд ухвалив рішення для підписання мінеральної угоди. Шмигаль описав ключові умови
30 квiтня, 23:13
За словами премʼєра, команди узгоджують технічні деталі угоди
Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль
30 квiтня, 16:47
Інцидент трапився на вулиці Княгині Ольги
У Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки
29 квiтня, 20:18
Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії
Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль
Вчора, 16:14

Політика

Залужний відзвітував про рік на новій посаді
Залужний відзвітував про рік на новій посаді
Каллас та європейські міністри приїхали до Львова
Каллас та європейські міністри приїхали до Львова
Україна не передає надра США, а лише ділиться прибутками – Веніславський
Україна не передає надра США, а лише ділиться прибутками – Веніславський
Епіфаній привітав Льва XIV з обранням на престол
Епіфаній привітав Льва XIV з обранням на престол
«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол
«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол
Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства
Єврокомісар Кубілюс: Україна може виготовляти зброю вдвічі дешевше, ніж європейські підприємства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
75K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
18K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
16K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
16K
«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua