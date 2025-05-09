Каллас та європейські міністри приїхали до Львова

Іноземна делегація вшанувала на Марсовому полі полеглих українських захисників

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас наголосила, що європейські посадовці відзначають День Європи разом з Україною та її народом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Каллас.

Разом з закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також – мер Львова Андрій Садовий.

На Марсовому полі українські та іноземні посадовці та вшанували пам’ять захисників фото: X/Кая Каллас

«Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за тривалий мир. За майбутнє, у яке ми віримо», – сказала вона.

Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари.

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На Марсовому полі українські та іноземні посадовці та вшанували пам’ять захисників фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Як відомо, на початку травня щороку європейські країни святкують День Європи, присвячений співпраці держав континенту та євроінтеграції. З 2023 року Україна вперше почала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу.

До слова, сьогодні, 9 травня, скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – постала перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах, присвячених Дню Європи.