Зеленський звернувся до українців в День пам’яті та перемоги над нацизмом

Президент: «Майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

«Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби «ніколи знову». На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську», – наголосив президент.

За словами Зеленського, Кремль показує різницю між Україною і Росією кожного 9 травня.

«Різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі. Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторить». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні», – пояснив український лідер.

Глава нашої держави підкреслив, що Україна не забула про те, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів.

«І понад 8 млн українців, на жаль, загинули в цій боротьбі. І майже кожна наша родина має фото, береже пам’ять про когось зі своїх. Прадід, бабуся чи прабабуся або, як у мене, дідусь. І ті з нас, хто застав ще живих ветеранів Другої світової, пам’ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу згадуючи той час, як вони завжди підіймали тост: «Нехай не буде війни!» – каже президента.

Як зазначив Зеленський, майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом. Водночас кожен українець хоче, щоб настала тиша та переміг мир.

«Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно. Або Росія має радикально змінитись. Або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно «ніколи знову». Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію Росії», – наголосив глава України.

Вісімдесят років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. За словами Зеленського, саме цей день нагадує, що будь-яке зло неодмінно закінчується.

«Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться», – каже він.

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До слова, напередодні 9 травня російські пропагандистські ЗМІ взялися залякувати українців: мовляв, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком».