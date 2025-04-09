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У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
Зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.
фото з відкритих джерел

У львівському торговельному центрі форум стався інцидент зі стріляниною

Чоловік з пістолетом погрожував працівникам охорони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у львівському торговельному центрі «Форум». Попередньо, конфлікт стався через зауваження охоронців ТЦ чоловіку, що він пересувався всередині ТЦ на електроскутері.

У відповідь на зауваження охоронців чоловік дістав пістолет та почав погрожувати, зробивши щонайменше один постріл у підлогу.

Чоловік влаштував стрілянину у львівському ТЦ
Чоловік влаштував стрілянину у львівському ТЦ
фото: соцмережі

«Чоловік з пістолета вистрілив у підлогу через те, що охорона попросила його покинути ТРЦ, в який він заїхав на власному скутері», - зазначають у місцевих тг-каналах.

Згодом стало відомо, що зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.

«На місці поліція. З чоловіком розмовляють правоохоронці. Зброю забрали. Свідки повідомляють, що чоловіка відпустили поліцейські. Ніхто не постраждав», - зазначили  у місцевих тг-каналах.

Нагадаємо, до Великодня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ-Львів.

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Теги: Львів стрільба

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