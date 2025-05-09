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До Дня Європи малюки-засновники Києва одягнули символічне вбрання (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Дня Європи малюки-засновники Києва одягнули символічне вбрання (фото)
Один із символів Києва – малюки на Поштовій площі – святково вбралися до Дня Європи
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Сьогодні, 9 травня в Україні святкується День Європи

Сьогодні, 9 травня, скульптурна композиція малих засновників Києва на Поштовій площі – Кий, Щек, Хорив та Либідь – постала перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах, присвячених Дню Європи. Про це, як інформує «Главком»,  повідомив автор скульптур Володимир Журавель, оприлюднивши відповідні світлини.

Брати-засновники та їхня сестра символічно вбралися, відображаючи як українську національну ідентичність, так і європейське прагнення. Так, Кий одягнутий у вишиванку та традиційний пояс, а Щек одягнений у вишиванку і класичні штани. Хорив також одягнений у вишиту сорочку, доповнену червоними шароварами.

Либідь святково вбралася до Дня Європм
Либідь святково вбралася до Дня Європм
фото: Володимир Журавель/Facebook

Особливу увагу привертає вбрання Либідь – її сукня кольорами нагадує прапор ЄС, а голову прикрашає вінок. У руках дівчина тримає маленький прапорець України, що символізує євроінтеграційні устремління країни. На лавці за її спиною розміщено 27 прапорів країн-членів Європейського Союзу.

Хорив одягнений у вишиту сорочку, доповнену червоними шароварами
Хорив одягнений у вишиту сорочку, доповнену червоними шароварами
фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook
Кий, Щек, Хорив та Либідь – постали перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах
Кий, Щек, Хорив та Либідь – постали перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах
фото: Володимир Журавель/Facebook

Варто зазначити, що один із братів, Кий, одягнений у вишиванку та військові штани, що є своєрідним нагадуванням про триваючу війну в Україні. Він тримає в руках прапор Європейського Союзу

Кий, одягнений у вишиванку та військові штани, з прапором ЄС
Кий, одягнений у вишиванку та військові штани, з прапором ЄС
фото: Володимир Журавель/Facebook

Таке символічне перевдягання відомих київських скульптур стало яскравим способом відзначити День Європи у столиці та підкреслити європейський вибір України. 

Кий, Щек, Хорив та Либідь постали перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах
Кий, Щек, Хорив та Либідь постали перед киянами та гостями столиці в особливих, тематичних образах
фото: Володимир Журавель/Facebook

«Україна високою ціною, вже понад 10 років, виборює право на свій європейський шлях. І буде частиною ЄС! Іншого вибору в нас немає», – написав сьогодні мер Києва Віталій Кличко і запросив киян та гостей Києва сфотографуватися з гарно вбраними малюками.

Нагадаємо, за рішенням Верховної Ради 9 травня в Україні святкується День Європи.

Теги: прапор Київ День Європи

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