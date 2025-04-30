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Уряд ухвалив рішення для підписання мінеральної угоди. Шмигаль описав ключові умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Уряд ухвалив рішення для підписання мінеральної угоди. Шмигаль описав ключові умови
Прем'єр-міністр Шмигаль презентував ключові умови угоди про корисні копалини. Уряд ухвалив рішення для її підписання
фото: Денис Шмигаль

Очікується, що Україна та США підпишуть мінеральну угоду вже найближчим часом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Шмигань описав ключові принципи угоди.

  • Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
  • Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • Жодних боргових зобов’язань угода не передбача
  •  Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
  • Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За його словами, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

«Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США», – написав він.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що проєкт мінеральної угоди вже готовий до підписання, але Україна захотіла внести декілька термінових правок. «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомляє, що правки не вносились.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби.

Варто зазначити, що перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває зараз у Вашингтоні. 

Відомо, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Також повідомлялось, що Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. 

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Теги: корисні копалини уряд Денис Шмигаль Україна США

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