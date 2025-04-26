Львів'янка живе з куркою і півнем у квартирі на восьмому поверсі

Тварини сплять у ванній кімнаті та носять підгузки

Львів'янка Оксана вже два роки мешкає у квартирі на восьмому поверсі разом із домашніми улюбленцями – куркою Рижулею та півнем Тупіком. Дівчина купила курчат на ринку. Трьох відвезла у село, а двох забрала жити з собою – у багатоповерхівку. Як інфорує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Курчаток купила на Привокзальному ринку просто в дядька в коробці. Була така коробка, там вони бігали, штук 20. І я вибрала за кольорами: білого, сірого, рудого. Після того, як я вирішила звільнитися з роботи айтішної, я поїхала в село на літо. І захотіла завести курчаток просто на тих три місяці, пожити з ними і віддати їх потім татові. Але ми до них дуже прив’язалися і залишили двох у себе вдома», – розповідає дівчина.

Кури харчуються на кухні фото: suspilne.media

Львів'янка каже, у кожного з птахів різний характер.

«Півник дуже такий дбайливий, він завжди шукає їсти і кличе курочку. Також він завжди її охороняє, стежить за безпекою. Коли ми з ними на вулиці, вона сидить дзьобає траву, а він дивиться, чи там на небі не літають ніякі хижі птахи», – говорить Оксана.

Для того, аби курям в квартирі жилося комфортніше, господиня облаштувала для них у ванній кімнаті спеціальний будиночок. А харчуються кури на кухні.

«Зранку вони не будять нас. Тому що ми спеціально зробили їм кімнатку у ванній, в якій вони сплять, і вони там закриті від сонця. Сонце зранку їх не дістає. Вони не прокидаються. Вони прокидаються вже тоді, коли ми заходимо зранку і вмикаємо світло», – каже власниця птахів.

Курка в підгузку фото: suspilne.media

Також Оксана знайшла рішення, аби когут не заважав кукуріканням сусідам.

«У нас для півника, для того, щоб він кукурікав тихіше, є спеціальний нашийник. Він у ньому завжди. Через це сусіди, які в нас за стінкою, через коридор, вони його не чують. Я в ліфті зустрічала цих сусідів, питала: «Чи ви чуєте якісь звуки з нашої квартири?» Відповіли: «Ні». Кажу: «В нас півень». Дуже всі дивувалися, як це так», – говорить дівчина.

Також Оксана веде блог у соцмережах, де розповідає про своє життя з домашніми улюбленцями.

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