У Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки

За попередніми даними, пара могла здійснити самогубство

Львівські правоохоронці зʼясовують обставини загибелі неповнолітніх. Хлопець та дівчина впали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Інцидент трапився на вулиці Княгині Ольги. Поліцію сповістили лікарі «швидкої».

Правоохоронці з'ясовують, хто це був. Попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкона.

Розв'язується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох осіб з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік під час проходження військово-лікарської комісії вчинив самогубство. Він загинув у кареті швидкої допомоги від масивної кровотечі.

Раніше патрульні у Голосіївському районі Києва врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку.

До слова, у Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

Правозахисниця Гала аль-Кариб повідомила про більш ніж сотню випадків самогубств серед жінок у Судані, що сталися через зростання насильства і зґвалтувань з боку «Сил швидкого реагування» (RSF). Сексуальне насильство використовується як інструмент проти цивільного населення, що свідчить про глибину гуманітарної кризи в країні