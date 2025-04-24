Шмигаль розповів про переговори із міністром фінансів США Скотом Бессентом

Шмигаль: Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів США Скот Бессент обговорювали фінансову підтримку України на наступний рік

Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Також сторони обговорили можливість укладення угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних елементів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Главком».

Під час поїздки до Вашингтона очільник уряду подякував президенту США Дональду Трампу за продовження санкцій проти Російської Федерації.

«Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби змусити його до миру. Зокрема, було обговорено посилення обмежень у зв'язку з окупацією Запорізької атомної електростанції, зокрема в енергетичному секторі РФ», – зазначив Шмигаль.

У межах візиту прем’єр також зустрівся з головою Міністерства фінансів США Скотом Бессентом. Під час перемовин обговорювалась фінансова підтримка України на наступний рік.

«Український уряд беззаперечно підтримує підписання угоди про економічне партнерство між нашими народами, а також створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди активно працюють відповідно до підписаного меморандуму. Вони мають прозвітувати про досягнутий прогрес до 26 квітня цього року», – повідомив прем'єр.

Крім того, він наголосив на важливості політичних аспектів майбутньої угоди.

«Підкреслив, що згідно з українським законодавством, підписаний документ має бути ратифікований Верховною Радою. Ми погодилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Як передає «Главком», про це Єрмак повідомив на офіційних ресурсах.

Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. З боку Великої Британії – радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

«Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа», – заявив Єрмак.