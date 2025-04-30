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Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль
За словами премʼєра, команди узгоджують технічні деталі угоди
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Перша віцепрем'єр-міністерка України перебуває у Вашингтоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави уряду в ефірі телемарафону.

Як зазначив премʼєр, наразі команди узгоджують технічні деталі. Очікується, що документ буде готовим для підписання найближчим часом. 

«Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні. 50 на 50 розподіл управління та внесків сторін. Внески будуть у грошовій формі. Американська сторона може вносити нову військову допомогу як внесок до цього фонду. Україна зберігає контроль над усіма ресурсами – надра, інфраструктура, природні ресурси. Україна здійснює внесок з нової ренти корисних копалин», – каже він.

Нагадаємо, перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває зараз у Вашингтоні

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилася Bloomberg, у рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні».

Вашингтон також визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС. Лише майбутня військова допомога США, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду.

Як повідомлялося, країни досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше.

Раніше стало відомо, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин.

До слова, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі.

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Теги: США корисні копалини Денис Шмигаль

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