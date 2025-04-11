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Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом
Принц Гаррі секретно відвідав Україну
фото: Яна Стукач/AP

Британський принц відвідав поранених солдат, які проходять лікування в одному з Львівських шпиталів

Принц Гаррі здійснив неоголошений візит до України, під час якого зустрівся з постраждалими внаслідок війни людьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У четвер, 10 квітня, герцог Сассекський відвідав львівський центр Superhumans, що спеціалізується на допомозі пораненим військовим. Разом із ним у клініку прибули четверо ветеранів. Заклад надає безоплатні послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної реабілітації. Про сам візит стало відомо лише після того, як принц покинув територію України.

Принц Гаррі, який має за плечима десятирічну службу в британській армії, став другим представником королівської родини, що відвідав Україну з початку повномасштабної війни. Торік Київ відвідала Софі, герцогиня Единбурзька.

Минулого місяця принц Вільям також виявив підтримку українцям – під час візиту до Естонії він зустрівся з українськими біженцями.

Під час перебування у Львові Гаррі сфотографувався з пацієнтами, які перенесли ампутації, а також провів зустріч із міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Принц Гаррі з українськими військовими
Принц Гаррі з українськими військовими
фото: AP

Нагадаємо, герцог Сассекський зустрівся із українськими захисниками на «Іграх нескорених». До мережі потрапило відео, де принц Гаррі став на одне коліно перед уболівальником з України, який втратив ноги на війні з російськими окупантами. Відео поширило медіа «Ґрунт» у Instagram.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у інтерв’ю New York Post заявив, що не депортуватиме з країни принца Гаррі.

«Я даю йому спокій. У нього і так достатньо проблем з дружиною. Вона жахлива», – сказав Трамп.

Теги: Львів принц Гаррі

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