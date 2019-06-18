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    Політика

    Кандидатів-мажоритарників від «Слуги народу» оприлюднять найближчими днями

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    <span>Голова партії&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Разумков&nbsp;</span> - Кандидатів-мажоритарників від «Слуги народу» оприлюднять найближчими днями
    Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков 

    До 6 липня список партії «Слуга народу» ще коригуватимуть

    Повний перелік кандидатів у народні депутати від партії «Слуга народу» у мажоритарних округах буде оприлюднено на сайті партії найближчими днями.

    Про це повідомив голова політсили Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання в прямому ефірі під час веб-конференції в «КП в Украине» у вівторок.

    «Списки мажоритарників з'являться, я думаю, завтра-післязавтра. Вже буде повний список», - сказав Разумков.

    Крім того, голова партії «Слуга народу» наголосив, що до 6 липня список партії ще коригуватимуть.

    «Ми вирішили піти дорогою постпраймериз. Тобто ми запропонували суспільству список партії «Слуга народу», і до 6 липня у нас із вами є можливість, якщо ми десь помилилися, якщо ми десь не до кінця отримали інформацію, тому що зібрати повне досьє, глибоко перевіривши всіх людей, також не завжди виходить... Ми очікуємо від журналістів і від громадськості інформацію щодо наших кандидатів. Якщо хтось не гідний бути в списку партії «Слуга народу», то ми його звідти приберемо», - пояснив Разумков.

    Нагадаємо, за «Слугу народу» на позачергових парламентських виборах готові проголосувати 47,5% українців серед тих, хто визначився та буде голосувати. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного 7-13 червня  центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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